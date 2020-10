Voorbereidende werken Warandestraat starten op 19 oktober Alexander Haezebrouck

15u07 0 Wevelgem Op 19 oktober starten de voorbereidende werken voor de grootschalige weg- en rioleringswerken in de Warandestraat. De voorbereidende werken moeten volgend voorjaar af zijn en zal voor verkeershinder zorgen. Er worden in verschillende fases omleidingen voorzien.

Tijdens de voorbereidende werken worden de waterleidingen vernieuwd en de elektriciteitskabels ondergronds gebracht. Tijdens de werken worden omleidingen voorzien, gespreid over vijf fases. In de eerste fase die 25 werkdagen zal duren wordt een omleiding voorzien via de Sint-Jansstraat, Vrijstraat en Karrestraat. In fase twee worden twee omleidingen voorzien. Vanuit het centrum wordt het verkeer omgeleid via de Sint-Jansstraat, Vrijstraat en Ezelstraat. Wie van de brug over de A19 komt, rijdt via de Zuidhoekstraat en de Karrestraat, hetzelfde geldt voor fietsers en zal 40 werkdagen duren. In fase drie en vier zal er in totaal 15 werkdagen geen omleiding zijn maar wordt er gewerkt met verkeerslichten waardoor het verkeer beurtelings zal passeren. En dat ter hoogte van de zijtakken Zuidhoekstraat en Warandestraat. In de laatste fase wordt er nog bekeken of een omleiding nodig zal zijn ter hoogte van de Warandestraat aan het begin van de Karrestraat. Eens die werken achter de rug zijn, zullen nog 3 maanden nodig zijn om alle huisaansluitingen over te schakelen. In september volgend jaar starten dan de eigenlijke wegenwerken. De Warandestraat vormt een belangrijke verbindingsweg tussen Moorsele en Wevelgem. De rioleringen worden gescheiden en de straat wordt volledig heraangelegd. “Op die manier willen we zorgen voor een betere verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer”, zegt schepen van Openbare Werken Stijn Tant (CD&V). “Er komen fietssuggestiestroken tussen de Sint-Jansstraat en de Karrestraat en verhoogde fietspaden tussen de Karrestraat en de brug, telkens aan beide kanten van de rijbaan, afzonderlijke parkeerstroken, comfortabele voetpaden, groenaccenten, en geaccentueerde kruispunten.”