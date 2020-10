Voor rechter na verkrachting meisje van 14 jaar als 18-jarige Alexander Haezebrouck

07 oktober 2020

16u08 0 Wevelgem Een 23-jarige jongeman riskeert 20 maanden cel met uitstel onder voorwaarden voor de verkrachting van zijn toenmalige vriendin. De feiten dateren van 2016, het meisje was toen amper 14 jaar. “Ze had me gezegd dat ze 16 jaar was. Zij nam ook altijd het initiatief”, zei de jongeman tegen de rechter.

De feiten dateren van 2016. De jongeman uit Wevelgem was toen 18 jaar, zijn vriendinnetje amper 14. Toch bleef de jongen al snel overnachten in het ouderlijke huis van het meisje. Daar kwam het ook tot seks. Vorig jaar diende de moeder van het meisje een klacht in tegen de jongeman, die ondertussen 23 jaar is. “Ze merkte dat haar dochter er nog altijd psychisch onder leed en erg introvert was geworden sinds de feiten”, pleitte de advocate van het meisje. “De klacht is ook erg laat gekomen omdat er werd gedreigd met represailles.” De beklaagde leerde het meisje kennen op de schaatspiste van Finlandia. Zij toonde al snel interesse en vertelde hem dat ze 16 jaar was. Al snel vormden ze een koppel en bleef hij ook overnachten. “Op een bepaald moment keken ze een film in haar kamer”, zei het openbaar ministerie. “Hij begon haar plots te kussen en duwde haar op bed met zijn hand op haar mond en verkrachtte haar. Verstijfd van angst liet ze hem doen.” Het meisje deed haar verhaal bij een vriendin van haar moeder en verbrak de relatie. Later zou ze toch opnieuw een relatie aanknopen met de jongeman. “Ik dacht dat ze 16 jaar was en het was net zij die altijd initiatief nam”, zei de jongeman tegen de rechter. “De seks was altijd met wederzijdse toestemming.” De moeder vraagt een schadevergoeding voor haar dochter van 1.500 euro. De jongeman riskeert een gevangenisstraf van 20 maanden met uitstel onder voorwaarden. Vonnis op 4 november.