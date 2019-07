Vondsten uit ijzertijd ontdekt bij werken

nabij Bergelen Christophe Maertens

11 juli 2019

12u27 0 Wevelgem Archeologen van Monument Vandekerckhove nv. hebben een interessante vondst gedaan bij een onderzoek in Gullegem. Er werden sporen van een nederzetting ontdekt die vermoedelijk afkomstig zijn uit de ijzertijd.

Op de kruising Bergelen met de Koningin Fabiolastraat in Gullegem wordt een nieuwe woonwijk opgetrokken. In aanloop van de bouwwerken voerde Monument Vandekerckhove op het terrein een archeologisch onderzoek uit. Dat leverde een paar mooie vondsten op. Op een oppervlakte van zo’n 2 hectare legden de onderzoekers verschillende archeologische vondsten bloot. “Het gaat onder meer om een waterput met een houten beschoeiing uit wellicht ijzertijd (tussen 750 v.C en 57 v.Chr., nvdr.) of de Romeinse periode (tussen 57 v.Chr. en 476, nvdr.)”, zegt archeoloog Christof Vanhoutte. “Het zijn overblijfselen van een nederzetting.” Daarnaast kwam er een oefenloopgraaf aan het licht. “De archeologische werken zijn afgerond en alles wordt nu nog verder onderzocht. Normaal kunnen de bouwwerken dus binnenkort van start gaan.”

Heirbaan

In Gullegem werden in het verleden wel al vondsten gedaan uit de Romeinse periode. Bij de aanleg van de E403 bijvoorbeeld, werden Romeinse waterputten uit de 1ste eeuw blootgelegd. Daarbij werd onder meer een fragment van een ijzeren armband en een bronzen munt uit de regeerperiode van keizer Trajanus (102-111 na Chr.) aangetroffen. De heirbaan die de stad Tongeren verbond met Boulogne liep door Gullegem. Vermoedelijk liep waar nu de huidige weg Bergelen ligt, ooit deze oude Romeinse heirbaan.