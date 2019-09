Volgende woensdag afscheid van voetballer Emiel (13) VHS

12 september 2019

11u35 0 Wevelgem Op dezelfde plek waar een dikke week afscheid genomen werd van zijn neef Arthur Deconinck (21) uit Moorsele, vindt volgende woensdag 18 september ook de uitvaartdienst plaats van Emiel Degrande uit Gullegem. De 13-jarige knaap stierf dinsdag aan de gevolgen van een hartfalen.

Emiel, die voetbalt bij de U15 van FC Gullegem, was zaterdag na de training een eerste keer onwel geworden. Hij had hevige hoofdpijn, z’n ouders brachten hem naar het ziekenhuis. Daar konden de dokters evenwel niks abnormaals vaststellen. Hij kreeg wel het verbod om nog te voetballen, minstens tot bijkomend onderzoek de oorzaak van de hoofdpijn had blootgelegd. Volgende week dinsdag zou de tiener een MRI-scan ondergaan. Maar intussen sloeg het noodlot toe. Vorige dinsdag werd Emiel ook onwel op school, in het Provinciaal Technisch Instituut in Kortrijk. Na overleg tussen ouders en directie mocht hij naar huis fietsen. Papa Diederik repte zich ook huiswaarts en vond daar het levenloze lichaam van zijn zoon.

Nieuwe beproeving

De afscheidsdienst voor Emiel Degrande vindt plaats op woensdag 18 september om 10.30 uur in de aula van uitvaartverzorger Serrus, op het Dorpsplein in Sint-Eloois-Winkel. Dat is ook de plek waar zijn familie vorige week woensdag een laatste groet bracht aan Arthur Deconinck (21), een neef van Emiel. Hij stierf samen met zijn boezemvriend Maxim Vaernewyck (22) uit Aalbeke toen de twee in Duitsland in de wagen van Arthur overnachtten op de parking van voetbalclub VFB Stuttgart. De jonge mannen raakten bedwelmd door dampen, afkomstig van een lekkende jerrycan met reservebrandstof die in de koffer van de wagen lag.