Volgend jaar geen Carnaval Gullegem: “We willen geen enkel risico nemen” Christophe Maertens

19 september 2020

17u31 1 Wevelgem Niettegenstaande carnaval pas binnen een vijftal maanden op de agenda staat, besloten de organistoren van Carnaval Gullegem om de editie van hun evenement voor volgend jaar af te gelasten. “De veiligheid van iedereen is onze eerste prioriteit.”

De volgende editie van Carnaval Gullegem stond normaal gepland in februari 2021. “Met spijt in het hart hebben we besloten de editie van volgend jaar te annuleren”, zegt Brecht Clauws, voorzitter van de organiserende Orde van de Vlaskapelle. “We willen absoluut geen risico’s nemen, want de veiligheid van de Gullegemnaars en de andere carnavalisten is onze eerste prioriteit. We beslissen dit nu al omdat de huidige situatie niet veelbelovend is. Wellicht zal er binnen die enkele maanden die ons nog resten geen of onvoldoende vaccin voorhanden zijn dat er kan voor zorgen dat alles veilig kan verlopen. Veel verenigingen beginnen rond deze tijd met hun voorbereidingen en we willen vermijden dat dat allemaal voor niets zou zijn.”

De Orde van de Vlaskapelle legt vanaf vandaag de focus op het organiseren van een carnavalsfeest in 2022. “We gaan er dan dubbel en dik invliegen. Bovendien kiezen we dan onze 50ste prins, zodat we er een extra groot feest kunnen van maken. Alaaf, alaaf, alaaf!”