Voetgangster zwaargewond bij ongeval met betonpomp in centrum LSI

17 oktober 2019

15u13

In het centrum van Moorsele (Wevelgem) is donderdagmiddag rond half twee een voetgangster zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval.

Op het kruispunt van het Sint-Maartensplein en de Overheulestraat stond al een tijdje een betonpomp te wachten op de komst van een betonmixer om een betonplaat te gieten op een bouwwerf vlakbij in de Rozenstraat. “De pomp stond zo’n 4-5 meter voor het zebrapad te wachten”, vertelt de werfleider van bouwbedrijf Leonbouw uit Wevelgem. “Ik vroeg de chauffeur te wachten tot de mixer er was om te vermijden dat we de Rozenstraat te lang zouden moeten blokkeren. Op een bepaald ogenblik arriveerde de mixer en kreeg de chauffeur van de betonpomp groen licht om vooruit te rijden. Op dat ogenblik moet een vrouw te voet de straat zijn overgestoken. Ik merkte ze niet op. Het was alsof ze uit het niets opdook, anders had ik haar wel tegengehouden. Ook de chauffeur kon haar onmogelijk rechts vooraan zien. Ze stak jammer genoeg niet op het zebrapad over.”

Been

De voetgangster kwam met haar been onder het voorwiel van de zware betonpomp terecht. “Alles ging vliegensvlug”, aldus nog de werfleider. “Ik had niet eens de kans om ‘stop’ te roepen. Ze raakte erg zwaargewond aan haar been. Ik kon het niet aanzien, liep weg maar belde wel eerst naar de 100. Ik ben helemaal van slag. De rest van de dag zal er van werken niets meer in huis komen.” Mogelijk merkte de voetgangster niet op dat de vrachtwagen vanuit stilstand net zou vertrekken.

Een MUG-team en ambulance snelden samen met de brandweer ter plaatse om de eerste hulp te verlenen. Een steunvoet van de zware betonpomp moest naar beneden gelaten worden om de vrachtwagen op te tillen. Het duurde wel een halfuur vooraleer de vrouw op de brancard van de ambulance gelegd kon worden. Ze werd naar het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. De chauffeur van de betonpomp was ook helemaal van zijn melk. Hij was zelf ooit het slachtoffer van een zwaar verkeersongeval.

Het kruispunt van de Overheulestraat en Sint-Maartensplein bleef een tijdlang voor alle verkeer afgesloten.