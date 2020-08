Vodden met vernis vatten vuur



Alexander Haezebrouck

02 augustus 2020

07u41 0 Wevelgem In een woning langs de Roeselarestraat in Wevelgem brak zaterdagavond omstreeks 22 uur brand uit. Enkele vodden met vernis vatten spontaan vuur, vooral de massieve trap van de woning liep schade op.

In en woning langs de Roeselarestraat zijn op dit moment verbouwingswerken bezig. De eigenaars waren een hele dag in de weer geweest met vernis. De vodden gooiden ze allemaal op een hoopje beneden aan de massieve trap. Ze beseften niet dat het vernis erg brandbaar is. ’s Avonds vatten de vodden plots spontaan vuur. Al snel ontstond een hevige vlam waardoor ook de massieve trap zwaar beschadigd raakte. De brandweer kon het vuur meteen blussen, maar het vuur woedde allicht al een tijdje vooraleer de eigenaars door hadden wat er aan het gebeuren was. De brandweer zaagde ook nog een stuk uit de vloer om zeker te zijn dat het vuur niet opnieuw kon opflakkeren.