Vliegclub Moorsele herdenkt bevrijding met uniek trio warbirds Charlotte Degezelle

18 juni 2019

07u54 0 Wevelgem Altijd al eens neus aan neus willen staan met een historische warbird? Het kan dankzij Vliegclub Moorsele. Op zaterdag 29 en zondag 30 juni halen zij tijdens hun vijfde fly-in/opendeur, die volledig in het teken staat van 75 jaar bevrijding van België, drie luchthelden uit de Tweede Wereldoorlog naar het historische vliegplein langs de Ledegemstraat. Ze verwelkomen een Spitfire, P51 Mustang en een Hawker Hurricane, samen een ongezien trio op een Belgisch vliegveld.

Het waren de Britten die op 6 september 1944 Moorsele bevrijdden van de Duitse bezetter. Het waren ook zij die de Tweede Wereldoorlog in de gemeente inluidden. Op 10 mei 1940 viel Duitsland België binnen en het Moorseelse vliegveld werd toen enkele dagen gebruikt door de Royal Air Force om de Britse troepen dekking te geven bij hun terugtocht. Het 615 squadron streek er neer met Hawker Hurricane ’s. Eind mei 1940 werd het vliegveld door de Duitsers bezet. Zij bouwden het uit tot een jachtvliegbasis. De oppervlakte van het vliegveld werd verdubbeld en de infrastructuur werd aangepakt. Rondom het vliegveld werd luchtafweergeschut geplaatst, onder meer op de bunker die je op vandaag nog ziet langs de Ledegemstraat. De Duitse piloten, die tot dan vlogen met Messerschmidt ME109, kregen er hun omscholing om te vliegen met de Focke Wulf FW190. De allereerste eerste operationele FW190 eenheid van de Duitse Luftwaffe vloog trouwens vanuit Moorsele.

Dit hoofdstukje uit de geschiedenisboeken grijpt Vliegclub Moorsele nu aan om van de 75e verjaardag van de Bevrijding de rode draad te maken van hun tweejaarlijkse fly-in/opendeur op zaterdag 29 en zondag 30 juni. “Met onze werkgroep, bestaande uit Jens Van Dorpe, Jannes Benoit, Luc Audoore, Ronald Supply, Tom Brackx, Joren Vermeulen en mezelf, steken we dit jaar een stevig tandje bij. We gaan voor een ongezien spektakel voor jong en oud”, vertelt Kobe Houdendycke van de werkgroep. “Dankzij de steun van de vele sponsors kunnen we drie historische vliegtuigen naar ons historisch vliegveld halen en zo de geschiedenis doen herleven. Het gebeuren is uniek in België. Nooit eerder mocht een Belgisch vliegveld gelijktijdig een Spitfire, P51 Mustang en een Hawker Hurricane ontvangen.”

Maar wat is er nu zo bijzonder aan dit trio? “De Spitfire is het meest legendarische jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. In totaal werden er meer dan 22.000 gebouwd, maar op vandaag zijn er amper nog enkele tientallen luchtwaardig. De Spitfire die wij verwelkomen, is een Mk.XVIe waarvan alle onderdelen nog authentiek zijn”, weet Kobe. “De P51 Mustang is daarentegen een Amerikaanse jachtbommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Het toestel dat present tekent, was het persoonlijk vliegtuig van majoor Robin Olds, een drievoudige aas die op z’n minst vier vijandige toestellen neerhaalde met dit eigenste toestel. Het is één van de weinige P51’s die de Tweede Wereldoorlog overleefde en vliegt nog in hetzelfde kleurenschema als toen. De Hawker Hurricane is tot slot een jachtvliegtuig van de Royal Air Force dat volop werd ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op Moorsele verwelkomen wij OO-HUR, een Hurricane MK IV die dateert uit 1942 en voor het eerst door de RAF werd ingezet in 1943. Het toestel werd in de jaren ’80 teruggevonden bij een Israëlische schroothandelaar en vervolgens volledig gerestaureerd. Sinds 2001 vliegt het toestel opnieuw. Het is de allerlaatste MK IV die nog in gebruik is.”

Naast de historische vliegtuigen, worden er op het vliegveld ook heel wat hedendaagse toestellen present. Zo is er doorlopend een fly-in, wat betekent dat vele vliegtuigen van andere clubs uit het omliggende hun opwachting maken. Daarnaast zijn er op beide dagen vanaf 14 uur ook enkele aërobatische demonstraties door onder meer Pitts Specials en tekent Defensie present met hun NH90 CAYMAN, de opvolger van de Sea King. Zij verzorgen een Search & Rescue demo. Werkelijk proeven van het vliegen kan aan de hand van verschillende simulatoren of via een initiatievlucht.

De opendeur/fly-in vindt plaats op 29 en 30 juni op vliegveld Moorsele dat bereikbaar is via Het Zilveren Spoor langs de Overheulestraat 235. De toegang is gratis, parkeren kost drie euro. Het event start op beide dagen om 10.30 uur en eindigt omstreeks 17 uur. De vliegdemonstraties starten om 14 uur. Om de hongerigen te spijzen en de dorstigen te laven zijn er eet- en drankstandjes aanwezig. Meer op www. flyinmoorsele.be.