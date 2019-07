Vijftigtal werknemers van drie bedrijven geëvacueerd na gaslek VHS

08 juli 2019

17u15 0 Wevelgem Op het industrieterrein Gullegem-Moorsele zijn maandagnamiddag iets voor drie uur een vijftigtal werknemers van drie bedrijven geëvacueerd. Aanleiding was een gaslek in de Drieslaan, ter hoogte van het bedrijf Inter-Ceram (vroeger Inter-Tegel).

In de Drieslaan zijn ingrijpende werken bezig. Om die reden is het wegdek opgebroken. Bij graafwerken waren eerder al de sensoren kapotgetrokken die onder de grond zitten voor de bediening van een slagboom bij Inter-Ceram. Deze namiddag werd vervolgens ook de middendrukleiding van de gastoevoer geraakt. “Precies omdat het om middendruk ging, namen we geen enkel risico en beslisten we tot de evacuatie van de drie bedrijven”, zegt brandweerofficier Henk Vanwalleghem. “Vrij snel echter, slaagden we erin om het lek voorlopig te dichten, in afwachting van de definitieve herstelling. Kort daarop kregen we van een verantwoordelijke van netwerkbeheerder Fluvius te horen dat er geen gevaar meer dreigde en de geëvacueerde werknemers weer naar hun bedrijf konden. De veiligheidsperimeter werd toen verkleind naar een stukje van de Drieslaan.