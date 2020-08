Vijf gewonden bij zware klap in Moorsele Alexander Haezebrouck

02 augustus 2020

06u40 8 Wevelgem Langs de Warandestraat in Moorsele kwam het zaterdagavond omstreeks 20.30 uur tot een zware botsing tussen een paarse Peugeot 107 en een zwarte Renault Clio. In totaal werden vijf inzittenden waaronder één kind afgevoerd naar het ziekenhuis.

De zwarte Renault Clio en de paarse Peugeot 107 botsten tegen elkaar toen ze elkaar wilden kruisen in de Warandestraat. Een vrouwelijke passagier van de Peugeot liep een open wonde op aan haar been en vermoedelijk een polsbreuk. In de Renault Clio zat een moeder aan het stuur, met haar reden haar schoonmoeder en haar dochter mee. Vooral de schoonmoeder raakte gewond in de Renault Clio. De vrouw uit de Peugeot en de schoonmoeder uit de Renault werden meteen afgevoerd naar het ziekenhuis. Iets later werd ook de moeder uit de Renault Clio samen met haar dochter uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook de bestuurder van de Peugeot werd plots onwel en werd afgevoerd. De klap was bijzonder hevig. De Warandestraat lag bezaaid met brokstukken. Beide voertuigen zijn rijp voor de schroothoop. Door het ongeval was de Warandestraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.