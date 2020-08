Vijf bewoners WZC Sint-Camillus besmet met coronavirus



Alexander Haezebrouck

16 augustus 2020

17u12 0 Wevelgem In het Woonzorgcentrum Sint-Camillus in Wevelgem zijn vijf bewoners positief getest op het coronavirus. Drie van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Ook alle medewerkers werden getest, zij bleken allen negatief.

Vorige week testten plots opnieuw 2 bewoners positief op het coronavirus in het WZC Sint-Camillus in Wevelgem. Daarna werd beslist om alle bewoners, medewerkers, vrijwilligers en jobstudenten die de laatste 7 dagen op de afdeling hadden gewerkt, te laten testen. Uit die testen bleken nog eens 3 bewoners positief op Covid-19, van de medewerkers testte niemand positief. Drie besmette bewoners werden overgebracht naar het ziekenhuis, 2 van hen verblijven in quarantaine in het woonzorgcentrum. Van twee bewoners zijn de testresultaten nog niet binnen, zij worden maandag opnieuw getest. “We hebben de bezoekregeling momenteel stopgezet”, zegt directrice Edwine Laridon. “Het is jammer dat we opnieuw met coronabesmettingen zitten, we volgen nochtans alle regels strikt na en zijn erg voorzichtig. We doen er alles aan om verdere verspreiding te voorkomen. Dat al onze medewerkers negatief zijn, is wel een hele opluchting.” Tijdens de eerste golf werd Sint-Camillus ook al getroffen. Toen raakten 7 bewoners en 4 personeelsleden besmet.