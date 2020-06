Viertal belandt in gracht op verkeerswisselaar, twee lichtgewonden Alexander Haezebrouck

27 juni 2020

17u57 0 Wevelgem Vier inzittenden belandden zaterdagmiddag omstreeks 13.30 uur in de gracht langs de autosnelweg in een lus van de verkeerswisselaar in Gullegem. Twee personen werden afgevoerd naar het ziekenhuis, ze raakten lichtgewond.

De vier jongemannen waren met een Peugeot Partner van Roeselare onderweg naar Kortrijk toen het mis ging op de verkeerswisselaar in Gullegem. De bestuurder raakte om onduidelijke redenen de controle over zijn auto kwijt in een lus om vanuit de E403 de A19 richting Kortrijk op te rijden. Ze gingen aan het zigzaggen en belandden uiteindelijk enkele meters dieper in de gracht langs de weg, met hun neus in de tegenovergestelde richting. De hulpdiensten snelden ter plaatse en voerden twee inzittenden met lichte verwondingen af naar het ziekenhuis. Twee andere inzittenden raakten niet gewond. Mogelijk lag een te hoge snelheid en een nat wegdek aan de oorzaak van het ongeval. Door het ongeval was de lus naar de A19 richting Kortrijk een tijdlang afgesloten voor het verkeer.