Vier vrienden rijden Budapest Rally met oldtimer die 30 jaar in een schuur stond te roesten Alexander Haezebrouck

20 juni 2019

21u36 4 Wevelgem Vier vrienden nemen deel aan de Budapest Rally. Dat is een ludieke rally van 2.000 kilometer. Ze gaan dat doen met een oldtimer die maar liefst dertig jaar in een schuur stond te roesten. “We werkten er twee weken keihard aan, ze raakte door de schouwing en kunnen er nu mee rijden”, vertellen de vrienden.

“Het was eigenlijk mijn idee om mee te doen aan de Budapest Rally”, vertelt Anthony Patte uit Menen. “Eerst kon ik niemand echt overtuigen, maar dreef toch mijn willetje door. Eerst zei Angie toe en de andere twee zijn uiteindelijk gevolgd. Bjorn had een jaar geleden deze oldtimer de Buick LeSabre op de kopt kunnen tikken nadat die dertig jaar in een schuur had gestaan. Omdat we allemaal grote liefhebbers zijn van oldtimers, moest dit de auto zijn waarmee we de rally zouden rijden. Vooral Bjorn heeft zich twee weken dag en nacht uitgesloofd om de oldtimer rijklaar te maken, en hij is erin geslaagd. We raakte ermee door de keuring en lieten hem spuiten met wat reclame op.” De rally is een tocht van 2.000 kilometer vanuit Brussel richting Budapest in Hongarije. Het is geen snelheidswedstrijd, maar de ploegen moeten punten verdienen met opdrachten onderweg. “Het zal één groot avontuur worden. Met deze auto scoren we natuurlijk ook al een groot aantal extra punten. We hebben zelfs een rookmachine onder de motorkap geïnstalleerd. Hopelijk vallen we niet stil, met deze auto weet je nooit natuurlijk. We nemen zoveel mogelijk wisselstukken mee die we hebben laten overkomen vanuit Amerika.” Het team met het hoogst aantal punten aan de meet in Budapest wint uiteindelijk. Het team vat de uitdaging aan onder de naam Team Fragile. Het viertal vertrekt op 13 juli en hoopt binnen de zeven dagen in Budapest te staan. De winnaar wint een gifgroene Trabant.