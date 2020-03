Vier leerlingen klas besmette juf vandaag niet op school, gezin met acht besmettingen benadrukt: “Wij hebben wel degelijk huisarts verwittigd bij thuiskomst” Alexander Haezebrouck

05 maart 2020

11u39 0 Wevelgem Aan de schoolpoort van de Wijnbergschool in Wevelgem waar de juf van het vijfde leerjaar positief is bevonden op het coronavirus heerste vanmorgen geen grote ongerustheid door de ouders. De leerlingen van de juf vertrokken op daguitstap naar de Volkssterrenwacht in Beisbroek in Brugge, vier leerlingen van die klas kwamen niet opdagen.

Het overgrote deel van de ouders van kinderen die aan de Wijnbergschool, naar gingen deze morgen, zijn niet ongerust nu één van de leerkrachten besmet blijkt met het coronavirus. “De school neemt goede maatregelen, we zijn allemaal gezond en wat is de kans?” klinkt het. Enkele andere ouders zijn wel een beetje ongerust om eventueel ook zelf het virus via hun kind te krijgen. “Enkele ouders hebben me gecontacteerd om te melden dat hun kind vandaag niet naar school komt”, zegt directeur Hans Van De Moortel. “Zij hebben vooral schrik omdat iemand in hun familie een verminderde weerstand heeft, ik begrijp die mensen ook.” Voor de klas van de besmette juf stond vandaag een daguitstap naar het planetarium in Brugge gepland. De directeur sprak de kinderen en hun ouders vlak voor hun vertrek toe om hen gerust te stellen. “In de klas zitten 22 leerlingen, 18 daarvan zijn naar school gekomen om de daguitstap mee te maken”, zegt de directeur. “Vier bleven dus thuis, ik was daarvan op de hoogte. In allerijl hebben we een vervangleerkracht gezocht om hen te begeleiden, als er iets is moeten ze ons sowieso bellen. We hopen dat ze een leuke daguitstap beleven. Sinds maandag zijn we in alle klassen geweest om preventief uit te leggen aan de kinderen dat ze extra hun handen moeten wassen.”

Juf was op skireis met gezin en partners: allemaal besmet

De juf was tijdens de Krokusvakantie met haar ouders, zus, broer en partners gaan skiën in het skioord Alta Badia in Zuid Tirol in het noorden van Italië. In totaal waren ze met acht. De familie verwittigde bij hun thuiskomst de huisarts om voor de zekerheid een test te vragen op het coronavirus. Maar omdat niemand van hen symptomen vertoonde en het ook niet duidelijk was of ze in een risicogebied waren gaan skiën, bleek dat niet nodig. Pas toen Eén van zich maandag plots toch grieperig voelde, liet de huisarts een test uitvoeren. Die bleek woensdagmorgen positief, waarna alle andere zeven door het Agentschap Zorg en Gezondheid ook meteen werden getest. Resultaat: Alle acht positief. Ze verblijven nu allemaal in quarantaine in de woning van het gezin in Wevelgem. Niemand van hen is zwaar ziek. De juf kampte enkel met een snotneus, andere leden hadden helemaal nog niets gemerkt van hun besmetting.

Kindjes van de klas worden mogelijk allemaal getest

De kinderen van de besmette juf worden wellicht deze namiddag allemaal getest op het coronavirus wanneer ze terug zijn van hun daguitstap. De artsenkring van Wevelgem hebben het AZ Delta in Menen aangesproken om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Er is ook overleg tussen de school, de gemeente en het Agentschap Zorg en Gezondheid over hoe ze dat gaan aanpakken.