Vier leerlingen klas besmette juf vandaag niet in school, gezin met acht besmettingen benadrukt: “Wij hebben wél huisarts verwittigd bij thuiskomst” Alexander Haezebrouck

05 maart 2020

11u39 8 Wevelgem Aan de schoolpoort van de Wijnbergschool in Wevelgem waar de juf van het vijfde leerjaar positief testte op het coronavirus heerste donderdagmorgen geen grote ongerustheid bij de ouders. De leerlingen van de juf vertrokken op daguitstap naar de Volkssterrenwacht in Beisbroek in Brugge, en konden daarna langs bij de dokter voor een mogelijke coronatest. Enkele leerlingen ondergingen die test ook, op de resultaten is het nog wachten.

Voor de klas van de besmette juf stond donderdag een daguitstap naar het planetarium in Brugge op het programma. Er daagden 18 van de 22 leerlingen op die in het vijfde leerjaar zitten. Vier kinderen bleven thuis, omdat hun ouders zich zorgen maken over de besmetting. Over de hele school bleven in 39 leerlingen thuis, de school telt zo’n 270 leerlingen. “Zij hebben vooral schrik omdat iemand in hun familie een verminderde weerstand heeft, ik begrijp die mensen ook wel, al is er geen gevaar. Ik vermoed dat dat vandaag opnieuw zo zal zijn.”, zegt directeur Hans Van De Moortel. Na hun daguitstap konden alle leerlingen langs bij een dokter van het AZ Delta die naar Wevelgem was gekomen om de kinderen te onderzoeken. “We zijn blij dat onze dochter even bij de dokter is kunnen gaan, maar een test afleggen bleek helemaal niet nodig", vertelt mama Hilde Seynhaeve. “Echt ongerust was ik niet, maar we willen toch zeker zijn dat wij niet diegene zijn die het virus verder verspreiden.” Dochter Lien voelt zich ook kiplekker. “Ik voel me goed en de juf zag er deze week ook helemaal niet ziek uit", vertelt Lien. “Ik was natuurlijk wel geschrokken door het nieuws, hopelijk komt ze snel terug.” Bij de dokter werd in eerste instantie een gesprekje aangeknoopt met de kinderen en de dokter. Indien zij symptomen vertoonden van een griep, zijn we overgegaan tot een effectieve coronatest.” Dat is slechts bij enkele leerlingen gebeurd. Ook enkele leerkrachten ondergingen een test. De resultaten worden ten vroegste maandag verwacht. “De leerkrachten waren ook ongerust en hadden veel vragen voor de arts. Vooral over hoe ze moeten reageren bij bepaalde omstandigheden.”

Amper ziek

De juf was tijdens de krokusvakantie met haar ouders, zus, broer en partners gaan skiën in het skioord Alta Badia in Zuid-Tirol in het noorden van Italië. In totaal waren ze met acht en gingen met een busje van een naar het skioord. De familie verwittigde bij hun thuiskomst de huisarts om voor de zekerheid een test te vragen op het coronavirus. Maar omdat niemand van hen symptomen vertoonde, achtte de dokter dat niet nodig. Pas toen eén van zich maandag plots grieperig begon te voelen, liet de huisarts een test uitvoeren. Die bleek woensdagmorgen positief, waarna alle andere zeven door het Agentschap Zorg en Gezondheid ook meteen werden getest. Resultaat: alle acht positief. Ze verblijven nu allemaal in quarantaine in de woning van het gezin in Wevelgem. Niemand van hen is zwaar ziek. De juf had enkel een loopneus. De anderen hadden lichte kwalen of hadden helemaal nog niets gemerkt van hun besmetting. “We hebben even contact gehad met onze juf”, zegt directeur Hans Van De Moortel. “Ze zit erg verveeld met de zaak. Ze wil graag komen werken en voelt zich schuldig, wat helemaal niet nodig is. We hopen haar snel terug te zien."