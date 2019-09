Vier jaar na diefstal Audi A3 nu ook peperdure BMW gestolen bij gezin: “Auto ontgrendeld vanop afstand met toestelletje” Hans Verbeke

11 september 2019

20u30 0 Wevelgem Het gezin Decavele uit de Vlaskapelstraat in Gullegem is in de nacht van dinsdag op woensdag het slachtoffer geworden van dieven. Hun BMW X5 hybride werd gestolen. Vier jaar geleden overkwam het gezin al eens hetzelfde, toen met een gloednieuwe Audi A3. “Maar toen braken ze binnen en pikten ze de sleutels”, zegt Koen Decavele (54). “Dat was nu blijkbaar niet nodig, dankzij spitstechnologie.”

Koen Decavele en zijn echtgenote Inge Toye werden woensdagmorgen om kwart na drie gewekt uit hun slaap door een verontrustend telefoontje. “Het was de alarmcentrale met de vraag mij te identificeren via mijn wachtwoord”, zegt Koen Toye. “Daarna kreeg ik te horen dat mijn auto aan het rijden was en ik de code moest invoeren die nodig is vlak na het starten van de wagen. Ik reageerde verbaasd. Mijn auto stond toch gewoon op de oprit?” De ontnuchtering volgde echter snel, toen de oprit leeg bleek.

Proces-verbaal graag

De eigenaar van de twee jaar oude BMW X5 hybride, een wagen die nieuw ongeveer 80.000 euro kost, vroeg de medewerker van de alarmcentrale onmiddellijk om vanop afstand de motor van zijn wagen te laten stilvallen. “Maar tot mijn verbazing kreeg ik te horen dat zoiets niet zomaar kon. ‘We hebben daarvoor eerst een proces-verbaal nodig van de politie’, klonk het. Ik geloofde mijn oren niet.” Via een website van constructeur BMW zag Koen dat zijn voertuig aan het rijden was, maar ook dat het niet mogelijk was om de motor te deactiveren. “Daar zat ik dan, zo machteloos als iets.”

Al jaren brandt hier tussen middernacht van vijf uur ’s morgens geen straatverlichting. Dat speelt uiteraard in de kaart van criminelen en het bemoeilijkt de opdracht van de politie.” Koen Decavele

Geen bruikbare beelden

Beelden van bewakingscamera’s in de buurt leverden geen bruikbare informatie op. “Dat is ook niet moeilijk”, zegt Koen. “Al jaren brandt hier tussen middernacht van 5 uur ’s morgens geen straatverlichting. Dat speelt uiteraard in de kaart van criminelen en het bemoeilijkt de opdracht van de politie. Zij zien ook geen steek als ze komen patrouilleren en vallen extra hard op, als ze komen aanrijden in het donker. Ideaal voor boeven om zich snel ergens te verstoppen tot de kust weer veilig is.”

Dankzij spitstechnologie

De daders wisten heel goed waarmee ze bezig waren. “De sleutels van mijn BMW zijn netjes binnen blijven liggen. Vier jaar geleden maakten ze de sleutels van onze Audi buit en pikten ze ook nog portefeuilles en zes computers. Daar zijn we dit keer gelukkig van gespaard gebleven. Volgens de politie beschikken die mannen over een speciaal toestelletje, waarmee ze door de muren van een woning sleutelcodes kunnen scannen. Op die manier raken ze niet alleen binnen in de wagen, maar kunnen ze er ook nog eens mee wegrijden. Eens ze dan het systeem onklaar maken dat normaal toelaat om de motor op afstand stil te leggen, hebben ze vrij spel. Hoe dan ook, wij zijn opnieuw flink geschrokken. Rustig slapen, is er de komende nachten niet bij”, besluit Koen.