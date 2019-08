VIDEO. Vrouwelijke skydivers verbreken twee Belgische records Christophe Maertens

18 augustus 2019

17u50 0 Wevelgem Dit weekend verbrak in Moorsele een vrouwelijke ploeg skydivers niet een, maar twee Belgische records parachutespringen voor dames. De meisjes vormden zaterdag een formatie met 29 parachutisten en zondag maakten ze met 27 skydivers twee formaties in de lucht. “Hopelijk kunnen we hiermee andere vrouwen warm maken voor onze sport.”

Aan de recordsprongen namen een achttal meisjes uit West-Vlaanderen deel. Een daarvan is de 23-jarige studente Hanne Verbauwhede uit Dadizele. “Voor mij begon het allemaal met een tandemsprong die mij cadeau werd gedaan voor mijn 20ste verjaardag”, zegt de jongedame. “Ik raakte al vlug gebeten door de springmicrobe. Het was sparen tot ik mijn AFF-cursus kon doen. Dat is een opleiding tot solospringer. Wat mij aan deze sport boeit, is de focus die je moet leggen. Je moet er constant je hoofd bijhouden en je heel goed concentreren. Voor deze recordsprongen hebben we veel geoefend, want zoiets is niet gemakkelijk.”

Hanne heeft er ondertussen meer dan 300 sprongen op zitten. “Een dure sport? Je kan je materiaal huren, maar ik heb het zelf gekocht voor zo’n 3.500 gekocht. Het is een investering, maar een goede koersfiets kost ook zoveel.” De twintiger geeft toe dat in België het weer soms wel een spelbreker is. “Vooral nu, de laatste vier dagen.”

Maya Van Campenhout (31) uit Oud-Heverlee is een beetje de bezieler van het project. Ook zij zegt dat het weer de onvoorstelbare factor is bij het skydiven.“Daarom dat we voor dit evenement vier dagen uittrokken. Normaal kan je op een dag dat het mooi weer is vijf sprongen doen. Nu hebben we er op drie en een halve dag vijf gedaan. Het is een minpunt die we erbij moeten nemen, want we leven nu eenmaal in België.”

De parachutiste heeft de recordsprongen uitgetekend en leidde de deelnemers op. “Het is een project waar twee jaar overging”, klinkt het. “We zijn begonnen met de onervaren springsters. We hebben die eerst de technieken van werken in groep bijgebracht. Daarna zijn de meer ervaren skydivers erbij gekomen. Daarop hebben we de sprongen uitgetekend. Bepaalde plaatsen in de formatie vereisen meer ‘skills’ dan andere. Je moet dus de juiste mensen op de juiste plaats krijgen. Ook de positie om het vliegtuig te verlaten, is belangrijk. Sommige mensen hangen aan het vliegtuig, anderen komen van ver in het vliegtuig. Dat allemaal in goede banen leiden, is niet simpel. Er hangt wat denkwerk aan vast.”

Het vrouwenteam ging voor het verbreken van twee verschillende records. “We hebben eerst een record met het groots aantal parachutisten die een formatie maken. Het vorige record stamt uit 2005 met 24 meisjes. Zaterdag werd dat record verbroken met 29 vrouwelijk zoveel mogelijk formaties worden gemaakt in de lucht. Vandaag zondag werd ook dat record verbroken: met 27 vrouwelijke skydivers die twee formaties maakten en dat binnen de 70 seconden. De jury had echter even overleg nodig om het record goed te keuren. Maar na het bekijken van de videobeelden, barste plots een luid gejuich op, waarmee meteen duidelijk was dat het om een geslaagde recordpoging ging.

Met het skydive evenement willen de organisatoren het aandeel van de vrouwen in de sport verhogen. “Het is nog altijd een mannen gedomineerde sport, maar we willen daar wat verandering in brengen.”