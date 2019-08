VIDEO: Brent Vanneste maakt huistune voor nieuwe huisstijl Wevelgem Alexander Haezebrouck

27 augustus 2019

15u19 0 Wevelgem Wevelgemnaar en muzikant Brent Vanneste heeft een nieuwe tune voor Wevelgem gecomponeerd. De tune heet ‘Growing up here was awesome’ en zal gebruikt worden in filmpjes van de gemeente en als wachttoon aan de telefoon.

Wevelgemnaar Brent Vanneste werd vooral bekend als frontman van het ondertussen gestopte Steak Number Eight. Voor de gemeente Wevelgem componeerde hij een sound. “We zochten een lokaal talent om een sound te componeren voor de gemeente en zijn in de eerste plaats bij Brent uitgekomen”, zegt schepen van Communicatie Bas Surmont. “De sound zal te horen zijn als wachttoon als je belt naar de gemeente maar ook op filmpjes die we posten op sociale media. Tot nu toe was dat vrij anonieme stockmuziek. Nu zal je op de filmpjes niet alleen zien dat het over Wevelgem gaat, je zal het ook horen.” Voor de sound ‘Growing up here was awesome’ gebruikte Brent onder andere een viool, cello en lapsteel. Brent groeide op in Wevelgem maar woont nu al geruime tijd in Gent. Toch komt Brent nog vaak terug naar Wevelgem. De muziek die werd gecomponeerd door Brent Vanneste maakt deel uit van de nieuwe huisstijl van Wevelgem waar ze al een tijdje mee bezig zijn. “Die nieuwe huisstijl kunnen we mede dankzij de sound nu ook verder trekken in onze sociale mediakanalen zoals op Facebook en Instagram.”