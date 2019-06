Verzoekschrift en dwangsom van 15.000 euro per dag ten spijt: aquapark Vijverhof opent zaterdag “Die dwangsom van 15.000 euro? We trekken daar onze plan mee” Alexander Haezebrouck

27 juni 2019

19u14 0 Wevelgem Het veelbesproken aquapark in het Vijverhof in Wevelgem opent zaterdag om 13 uur de deuren. Buurtbewoners hadden via hun advocaat een eenzijdig verzoekschrift ingediend om de werken te stoppen, omdat die aangevat werden nog voor de beroepstermijn verstreken was. De rechter gaf hen gelijk en legde het Aquapark een dwangsom op van 15.000 euro per dag als ze toch verder deden. “En toch zijn we helemaal correct volgens de regels bezig en gaan we zaterdag open”, zegt eigenaar Stefaan Fievez van het Aquapark.

Buurtbewoners van het Vijverhof in Wevelgem zien de komst van het aquapark — dat officieel het Ice Mountain Adventure Park Wevelgem heet — al lang helemaal niet zitten. Volgens hen zou het project 850 extra wagens per dag lokken, goed voor 82.500 bezoekers. De gemeente Wevelgem gaf de eigenaars een tijdelijke vergunning tot en met 30 september om het aquapark een kans te geven. “De termijn om tegen die vergunning in beroep te gaan loopt tot drie september”, zegt advocaat Guillaume Vyncke, die de buurtbewoners bijstaat. “De buurtbewoners hadden gezien dat er deze week plots heel wat materiaal en werkzaamheden gestart waren. Toen ze gingen kijken op de website zagen ze dat de grote opening voor zaterdag gepland stond. Gisteren heb ik dan een eenzijdig verzoekschrift ingediend om die werken te laten stoppen omdat ze die al aangevat hadden nog voor de beroepstermijn verlopen was. Vandaag heeft de rechter ons daarin gelijk gegeven.” De rechter was niet mals voor het aquapark. De werken moeten per direct stoppen en per dag dat dat niet gebeurt moeten ze een dwangsom van 15.000 euro betalen.

“Wat er ook gebeurt, zaterdag om 13 uur gaan we open”

Bij het Ice Mountain Adventure Park Wevelgem zijn ze niet onder de indruk van wat er aan het gebeuren is. “Ik zeg u, ik ben de eigenaar en zaterdag om 13 uur gaan we open”, benadrukt Stefaan Fievez, die samen met Filip Cuvelier eigenaar is van het Vijverhof. “Die dwangsom van 15.000 euro? Daar trekken we wel onze plan mee. Ik kan enkel zeggen dat we volledig in ons recht zijn.” Vanaf zaterdag 13 uur kunnen waterratten terecht in het aquapark waar een opblaasbaar hindernissenparcours zal staan. Dat is ideaal voor kinderen en volwassenen. De bedoeling is ook om in teams het parcours zo snel mogelijk af te leggen. Je zal ook in een aparte zone ‘standup paddling’ kunnen doen. Vanaf de tweede week van juli zal de kabelbaan om te wakeboarden en te waterskiën ook geïnstalleerd zijn. Hier zal het gaan om een voorlopige kabelbaan omdat de vergunning nog niet helemaal rond is. Ice Mountain Adventure Park Wevelgem hangt samen met het skipark Ice Mountain in Komen, er kunnen combitickets gekocht worden. Hoe dan ook verschijnen de advocaten van beide partijen volgende week donderdag voor de rechter om elk hun standpunt te verduidelijken.