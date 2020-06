Verpakkingsbedrijf en zaakvoerder krijgen fikse boetes, nadat arbeider met arm in machine belandt Siebe De Voogt

12 juni 2020

12u01 0 Wevelgem Het verpakkingsbedrijf Seuropak uit Gullegem heeft in de Brugse rechtbank 24.000 euro boete gekregen, waarvan 6.000 effectief, voor een zwaar arbeidsongeval dat er twee jaar geleden plaatsvond. De 54-jarige zaakvoerder kreeg 8.000 euro boete, waarvan 2.000 effectief.

Het 32-jarige slachtoffer was op 16 juli 2018 aan het werk aan een vormgietmachine voor piepschuim. Als operator stond hij in voor de herstelling van defecten. Een kwartier voor het einde van z’n shift moest de man uit Moorslede tussenkomen. Hij betrad de machine via één van de twee schuifdeuren, maar plots schoot die in werking. Het slachtoffer kwam met zijn arm vast te zitten en liep daarbij verschillende zware botbreuken op. Collega’s konden hem bevrijden, waarna hij naar het AZ Delta in Menen werd gebracht.

Beveiliging omzeild

Volgens het arbeidsauditoraat werden na het ongeval verschillende inbreuken vastgesteld. “De machine mocht normaal niet in gang geschoten zijn”, stelde de arbeidsauditeur. “Het bedrijf voerde een gebrekkig veiligheidsbeleid.” Seuropak werd vrijdagmorgen veroordeeld voor het arbeidsongeval en de inbreuken op de welzijnswetgeving. De 54-jarige zaakvoerder werd schuldig bevonden aan belemmering van het toezicht. Verschillende arbeiders verklaarden na het ongeval dat het veiligheidssysteem van de machines bij Seuropak systematisch omzeild werden. Bij de inspectie na het ongeval was daar niets meer van te zien. Uit verschillende verklaringen bleek dat de zaakvoerder de instructie gaf om het gesjoemel het veiligheidssysteem weer in te schakelen.

De verdediging verschoof de schuld voor het ongeval tevergeefs naar het slachtoffer. “Hij had de machine moeten loskoppelen van het elektriciteitsnet”, pleitte de advocaat van Seuropak. “Had hij de voorschriften gevolgd, dan was het ongeval nooit gebeurd. De zaakvoerder was bovendien niet op de hoogte van enig gesjoemel met de beveiliging van de machines.”