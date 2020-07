Vernieuwde parking provinciedomein Bergelen geopend



Alexander Haezebrouck

03 juli 2020

15u21 0 Wevelgem De parking van het provinciedomein Bergelen in Wevelgem is vernieuwd. De parking werd uitgebreid, heraangelegd en ook de toegangsweg, De Hemelhofweg werd heraangelegd. De provincie investeerde voor de heraanleg 626.000 euro;

“De vorige parking in de Hemelhofweg voldeed niet meer aan de noden van het stijgend aantal bezoekers van het provinciedomein”, vertelt gedeputeerde voor milieu, natuur en landschap Jurgen Vanlerberghe (sp.a). “Daarom hebben we bijkomende ruimte gecreëerd voor 85 auto’s. Ook de toegangsweg werd geoptimaliseerd met een nieuwe toegangsdreef van 440 meter die het verkeer naar het provinciedomein scheidt van het plaatselijk verkeer. Op de parking hebben we ook 41 linden en 300 hagen aangeplant en op vraag van de buurtbewoners hebben we een hoogtebegrenzer geplaatst zodat de parking niet bereikbaar is voor woonwagens.” Er werd gekozen voor parkeerplaatsen met waterdoorlatende grasbetontegels zodat het regenwater in de bodem kan sijpelen. De parking aan Brasserie Bergelen is verdwenen, maar daar werden bijf nieuwe parkeerplaatsen voorzien voor personen met een beperking. “Op deze manier is Bergelen helemaal klaar om de zomer in te gaan”, besluit Vanlerberghe.

Zomeractiviteiten

In het provinciedomein zijn deze zomer heel wat activiteiten. Zo zijn er Boslympische spelen, natuuractiviteiten , natuurworkshops, natuuryogasessies, een bushcraftweekend en in juli en september worden ook twee openluchtfilms op groot scherm getoond aan de rand van het water. Inschrijven voor de activiteiten via deze link.