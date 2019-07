Vernieuwd skatepark ingehuldigd met skate wedstrijd Alexander Haezebrouck

04 juli 2019

18u36 3 Wevelgem Het vernieuwd skatepark in Moorsele is af en is geopend met een skatewedstrijd. “We hebben een bijkomende oppervlakte van 144 vierkante meter aangelegd zodat het park in oppervlakte is verdubbeld”, zegt schepen van jeugd Kevin Defieuw (CD&V).

De miniramp die op het skateterrein aan het sportcentrum langs de Secretaris Vanmarckelaan ligt, werd in de zomer van 2017 door vandalen in brand gestoken. Sindsdien kon je in Moorsele nergens meer skaten. “Ook de skateomstandigheden in Wevelgem waren niet ideaal omdat het terrein te klein was en dus ook amper werd gebruikt”, zegt schepen van jeugd Kevin Defieuw. “Daarom hebben we samen met de skaters beslist om de rail en de funbox die daar stonden, naar Moorsele te brengen. Om te zorgen dat er voldoende ruimte is, hebben we een bijkomende oppervlakte van 144 vierkante meter aan beton aangelegd zodat de aan- uitloopzones lang genoeg zijn.” In totaal gaat het om een investering van 15.000 euro. Het skatepark werd geopend met een skatewedstrijd. De winnaars wonnen 60 euro aan Wevelgemse cadeaubonnen.