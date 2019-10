Verledding in Wevelgem op kruissnelheid AHK

25 oktober 2019

10u27 0 Wevelgem Het aanpassen van de straatverlichting naar ledverlichting zit in Wevelgem ondertussen op kruissnelheid. “Dankzij de goeie samenwerking met netbeheerder Fluvius zal de vervangingsoperatie al tegen 2022 afgerond zijn, in plaats van 2030”, zegt schepen van Energie Stijn Tant (cd&v).

De verleddingsoperatie van Wevelgem is gestart op 23 september. “Tegen eind 2019 zullen we al zo’n 1.800 armaturen, verdeeld over de drie deelgemeenten, vervangen hebben”, zegt schepen van Energie Stijn Tant (cd&v). “OP dit moment zitten we in een eerste fase waarbij 820 lampen vervangen worden. Daarna volgt een tweede fase dit najaar waar 550 lampen vervangen worden.” De overgang naar ledverlichting is vooral bedoeld om het energieverbruik te doen dalen en de CO2-uitstoot te verminderen. “Tegelijk biedt de ombouw ook mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op het vlak van sfeer, veiligheid of toepassingen voor slimme steden”, zegt Tant. In Wevelgem staan momenteel 5 880 verlichtingstoestellen die in 2018 samen 1 869 774 kilowattuur elektriciteit verbruikten, goed voor een CO2-uitstoot van 433 788 kg. Om het volledige lichtpark om te bouwen tegen 2022 moeten er een 1500-tal toestellen per jaar worden omgebouwd.