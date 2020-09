Verlamde Michèle (50) maakt grote droom waar en springt uit een vliegtuig Joyce Mesdag

12 september 2020

19u25 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Wevelgem Michèle Verstraete (50) uit Sint-Eloois-Winkel, die door een hersenbloeding sinds haar 37ste grotendeels verlamd door het leven gaat, maakte vandaag haar grote droom waar: ze maakte een parachutesprong. Het team thuisverplegers- en verpleegsters die al jaren bij haar langsgaan, regelden de sprong als verrassing voor haar 50ste verjaardag. Michèle kan amper nog praten, maar dat het voor haar puur genieten was vandaag, dat zág iedereen.

Het is niet eenvoudig om een gesprek aan te knopen met Michèle. Door haar hersenbloeding is haar spraak grotendeels weggevallen. Ze krijgt enkel nog de woordjes ‘zeg’, ‘ja’ en ‘neen’ gezegd. “Maar ik ga al 12 jaar bij haar langs”, zegt Charlotte Bonte, haar favoriete thuisverpleegster. “Ze is intussen een vriendin geworden. Achterhalen wat ze me wil zeggen, moet vaak via vraagjes. Maar eigenlijk heb ik niet veel woorden nodig om te weten wat ze me wil zeggen.”

Het was Charlotte die wist dat Michèle dolgraag eens uit een vliegtuig zou springen. “Ik heb een tijdje geleden voor het eerst zelf een parachutesprong gemaakt, en toen ik haar daarover vertelde, en de foto’s toonde, reageerde ze heel enthousiast. Ze wilde dat zo graag zélf een keer doen”, zo wist ze me duidelijk te maken.

Michèle ligt heel goed in de groep, bij de thuisverpleegkundigen. “We proberen onze bezoeken zoveel mogelijk in te plannen dat we bij haar het laatste langs gaan, zodat we wat extra tijd kunnen maken voor haar”, zegt Charlotte. “Het is echt een hele kranige dame, die ondanks haar beperking nog zoveel mogelijk uit het leven probeert te halen.”

“Wij kennen haar uiteraard pas van na haar hersenbloeding, maar we zien wel eens foto’s van haar vroeger”, zegt Leen Wouters, een andere verpleegkundige van het Zorgteam. “Ze werkte vroeger als kapster, en was in haar vrije tijd wel een echt fuifbeest. Heel jammer voor haar dat het zo is moeten lopen. Maar ze doet wel erg hard haar best om positief te blijven.”

“Dat lukt niet altijd even goed, vorig jaar heeft ze een zware dip gekend”, zegt Charlotte. “Michèle heeft nu alles in orde gebracht zodat ze, mócht het nodig zijn, voor euthanasie kan kiezen.” Michèle bevestigt wat Charlotte ons vertelt. “Maar gelukkig ziet ze het weer wat beter zitten.”

In juni werd Michèle 50 jaar. “We hebben met ons team geregeld dat ze een parachutesprong zou kunnen maken”, zegt Charlotte. “Toen de paraclub over Michèle hoorde, hebben ze ons de sprong zelfs cadeau gedaan. Superlief. Jammer genoeg moest de sprong in juni afgelast worden, en uitgesteld worden tot vandaag. Michèle heeft hier geweldig naar uitgekeken, haar kleren liggen al drie maanden klaar.”

Michèle mag mee de lucht in met ervaren parachutist Ronny Vervaet. “Het is minder evident om met iemand met een beperking te springen”, zegt Ronny. “Maar zolang je met een aantal dingen rekening houdt, lukt dat ook wel vlot.”

Michèle wordt in een speciaal pak gehesen, waardoor onder meer haar benen aan die van Ronny worden vastgemaakt. Ze wordt een tikje nerveus wanneer ze in het vliegtuig wordt getild, maar van opgeven wil ze niet weten. De vraag ‘Ben je nog altijd zeker Michèle?’ wordt met een enthousiaste ‘ja!’ beantwoord. Een twintigtal minuten zet Ronny haar terug veilig op de grond. Het was zalig, onvergetelijk, en neen ze had geen schrik, weet ze meteen na afloop te melden.