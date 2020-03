Verdachte van verkrachting schreeuwt onschuld uit Alexander Haezebrouck

12 maart 2020

11u02 0 Wevelgem Een 40-jarige man uit Wevelgem riskeert een gevangenisstraf van één jaar nadat een vrouw hem beschuldigt van verkrachting. Beiden vielen in slaap in de zetel. Toen de vrouw wakker werd, merkte ze dat ze uitgekleed was. De man zelf schreeuwt z’n onschuld uit.

De 40-jarige Wevelgemnaar en de vrouw hadden een goed vriendschappelijk contact met elkaar toen ze beiden in haar zetel belandden op 16 juni 2018. Beiden dronken alcohol en vielen op een gegeven moment in slaap. “Toen ze wakker werd, lag ze plots in haar ondergoed en ze vermoedde dat hij haar oraal bevredigd had”, zei het openbaar ministerie. “Daarna duwde ze hem weg naar buiten. Later kreeg ze ook pijn aan haar vagina, waardoor ze vermoedde dat hij haar ook verkracht had in haar slaap.” Er werd inderdaad speeksel van de man op het ondergoed van de vrouw aangetroffen. De man ontkent. “Toen hij hoorde van het DNA-onderzoek viel hij steil achterover”, pleitte zijn advocate. “Toen hij wakker werd, is hij gewoon naar huis gegaan, hij begrijpt haar beschuldigingen niet. De vrouw is verslaafd aan alcohol en verdovende middelen. De enige reden die hij kan bedenken waarom de vrouw de klacht indiende tegen hem, is omdat ze door haar middelenmisbruik wellicht niet meer goed bij haar zinnen is.” De rechter velt een vonnis op vier april.