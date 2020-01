Verborgen parel De Dromer krijgt drie maanden verlichting AHK

23 januari 2020

16u35 6 Wevelgem De muurschildering De Dromer aan de basisschool De Gulleboom in Gullegem zal drie maanden lang in de kijker geplaatst worden door spotverlichting. De Dromer is één van de negen locaties die geselecteerd werden door Recupel als verborgen parel die meer aandacht verdient.

Recupel riep tijdens de maanden oktober en november op om verborgen parels over heel Vlaanderen binnen te sturen om hen meer aandacht te schenken. In totaal werden 249 verborgen parels ingezonden. Daaruit koos een vakjury negen winnaars die drie maanden lang letterlijk in de spotlight geplaatst worden door ze ’s avonds en ’s nachts te verlichten. Eén van de winnaars is de muurschildering De Dromer langs de Koningin Fabiolastraat in Gullegem. Recupel plaatst die spot de komende weken. De Dromer werd in 2018 op de muur aan de school geschilderd door The Crystal Ship. Dat is een culturele organisatie die gespecialiseerd is in hedendaagse kunst in de openbare ruimte. De Dromer is van de hand van kunstenaar Joachim Lambrechts. Wanneer de drie maanden afgelopen zijn, zal de gemeente evalueren of het opportuun en haalbaar is om ook in de toekomst De Dromer verder te verlichten. Met het project wil Recupel de Belgen bedanken voor het voorbeeldig recycleergedrag als het op lampen aan komt. Door het recycleren van oude of kapotte lampen, kunnen nieuwe lampen gemaakt worden. Met die nieuwe lampen worden nu dus 9 verborgen plekjes in heel België symbolisch in de kijker geplaatst.