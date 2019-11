Vandaag al reconstructie van moord op gestalkte ex VHS/LSI

00u00 4 Wevelgem Er is een getuige van de moord op de 36-jarige Jill Himpe uit Wevelgem, die door haar ex-partner Ridouan O. (39) om het leven werd gebracht. Dat gebeurde niet op een carpoolparking in Deerlijk, maar langs een drukke gewestweg in Aalbeke. Het parket organiseert vandaag al een reconstructie van de moord.

Er is meer duidelijkheid over de dood van Jill Himpe. De vrouw werd niet doodgestoken op de carpoolparking in Deerlijk na een achtervolging. Gisteren bleek dat Jill dinsdagochtend vroeg een afspraak had met haar ex Ridouan O., die ze in juli verliet. Het duo ontmoette elkaar langs de Moeskroensesteenweg in Aalbeke, op een parkeerstrookje vlak bij de brug onder de E403. In de Peugeot break van Jill Himpe haalde Ridouan O. een mes tevoorschijn en stak de vrouw met een mes in haar hals.

Bekentenissen

Een getuige zag dat gebeuren en belde de politie. Toen die ter plaatse kwam, was de Peugeot al verdwenen. Ridouan O. was met het stoffelijk overschot naar Wevelgem gereden. Daar dumpte hij het lichaam in het huis van de moeder van zijn slachtoffer. De dader liet de voordeur open toen hij weer vertrok en reed met de auto van zijn slachtoffer naar een carpoolparking in Deerlijk. Hij belde een advocaat, die hem daar oppikte om samen naar Kortrijk te rijden. Daar heeft de dader zich aangegeven.

Tijdens zijn ondervraging legde Ridouan O. bekentenissen af. Zijn advocaat wil geen details kwijt over de zaak, maar bevestigt dat de moord plaatsvond in Aalbeke. Om na te gaan of de verklaringen overeenstemmen met wat er werkelijk is gebeurd, komt er deze namiddag al een reconstructie. Die zal plaatsvinden in Aalbeke en Wevelgem, maar mogelijk ook in Deerlijk. Het gerecht zal er alles aan doen om de wedersamenstelling van de feiten volledig af te schermen.

De verdachte werd inmiddels aangehouden en verschijnt morgen voor de raadkamer in Kortrijk.