Vanaf midden november kan je in deze straten 7 maanden niet door met de wagen AHK

22 oktober 2019

17u00 2 Wevelgem Midden november starten werken aan het kruispunt van de Koningin Fabiolastraat, Bergelen en de Kleine Ieperstraat. Daardoor zal het verkeer maar liefst zeven maanden niet kunnen passeren. Op het kruispunt wordt een nieuwe rotonde gemaakt om de verkeerssituatie veiliger te maken.

Vanaf 15 november starten de werken aan het kruispunt en vanaf 18 november starten de werken met de grootste hinder voor omwonenden en doorgaand verkeer. Na enkele weken wordt de werfzone volledig afgesloten. Van Wevelgem naar Gullegem rijden via de Koningin Fabiolastraat is vanaf dan zeven maanden niet meer mogelijk, plaatselijk verkeer kan wel passeren. Er is een omleiding voorzien via de Rijksweg, Hondschotestraat en Schuttershoflaan. Voetgangers zullen wel door de werf stappen, net zoals fietsers met de fiets aan de hand. Naast het aanleggen van de rotonde worden ook de rioleringen vernieuwd. Ook de bakstenen elektriciteitscabine die het eind van de Kleine Ieperstraat in twee splitst verdwijnt. Dit moet het zicht van automobilisten verbeteren bij het uitrijden van de straat.