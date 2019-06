Vanaf juli kan je weer skaten in Moorsele Alexander Haezebrouck

04 juni 2019

11u34 0 Wevelgem Deze week starten de werken voor de heraanleg van het skateterrein aan de sporthal langs de Secretaris Vanmarckelaan in Moorsele. In 2017 werd de miniramp door vandalen in brand gestoken. Vanaf de zomervakantie kunnen skaters opnieuw terecht aan de sporthal.

Sinds de vandalen de miniramp in 2017 aan de sporthal in brand hadden gestoken, konden skaters in Moorsele nergens meer terecht. Wel konden ze voor een spotprijs terecht bij het indoorskatepark Rampaffairz. Daar komt nu verandering in. Naast de oude skatesite aan de sporthal, wordt nog eens 144 vierkante meter beton gegoten. De toestellen worden gerecupereerd van aan evenementenhal de Schelp. Daar staan een rail en een funbox die amper gebruikt worden, omdat terrein en de aan- en uitloopzones te klein zijn. Omdat er geen geld moet worden uitgegeven aan ramps, kon het gemeentebestuur 15.000 euro spenderen aan het terrein zelf. Dat is groot genoeg om later nog in extra toestellen te voorzien. Als alles volgens schema verloopt, opent het skatepark op 4 juli.