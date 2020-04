Unizo Gullegem deelt social distancing stickers uit aan leden Alexander Haezebrouck

17 april 2020

17u15 0 Wevelgem Unizo Gullegem trakteert al haar leden op gratis social distancing bollen. Dat zijn stickers die aanduiden waar personen mogen staan zodat iedereen op een veilige afstand blijft van elkaar. “In deze zware tijden voor handelaars en ondernemen is solidariteit belangrijk”, zegt voorzitter Aaron Serrus van UNIZO Gullegem.

“De doorstart voor onze ondernemers komt elke dag dichter”, zegt voorzitter Aaron Serrus van UNIZO Gullegem.”Social distancing zal nog een hele tijd verplicht zijn, daarom raden we ondernemers aan zich hierop voor te bereiden.” Daarom deelt UNIZO Gullegem de gratis vloerstickers uit. “Er is enerzijds een aanbod voor handelaars en anderzijds voor KMO’s, diensten of vrije beroepen. Je brengt de bollen aan op de vloer in de winkel, showroom, wachtruimte of andere publieke plaatsen. Met de bollen garandeer je de social distancing en creëer je een veilige plaats voor je medewerkers, klanten en bezoekers. De stickers gaan deze week in druk, net zoals veel ondernemers zet UNIZO Gullegem in op persoonlijke levering”