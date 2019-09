Tweede editie Oktoberfest Wevelgem stevent af op uitverkoop Alexander Haezebrouck & Maxime Petit

26 september 2019

15u41 0 Wevelgem Op vijf oktober gaat de tweede editie van het Oktoberfest in de Abdijkaai in Wevelgem. Vorig jaar gingen tijdens de eerste editie zo’n 1.000 fuifgangers in lederhosen halve liters hijsen, maar dit jaar zijn het er nu al meer. “We hebben plaats voor 1.500 feestvierders en verkochten al 1.200 tickets”, zegt organisator Maxim Declercq (21).

“We gaan dit jaar ook iets meer voor totaalbeleving en gaan het geheel meer aankleden”, vertelt organisator Maxim Declercq (21) uit Moorsele. “Buiten zal je naast de drankstandjes ook kunnen genieten van Duitse klassiekers als bratwürsten, Pommes mit senf en nog veel meer. We hebben ook voor enkele topartiesten gezorgd die de ambiance zullen verzekeren. De bekendste namen zijn Wim Soutaer die samen met Charles Van Domburg zal optreden. Ik heb hen al een paar keer aan het werk gezien, en zetten meteen de tent in vuur en vlam met hun ambiance. Dat zal een topper worden.” Maxim organiseerde vorig jaar het Oktoberfest in Wevelgem voor het eerst en is niet verrast dat het zo’n succes kent. “Je ziet dat zo’n fuiven over heel Vlaanderen goed werken”, zegt Maxim. “Ik heb ook al telefoontjes gekregen vanuit Frankrijk bijvoorbeeld die vragen waar ze kunnen overnachten in de streek. Vorig jaar gaf Maxim twee helikoptervluchten weg om reclame te maken voor zijn Oktoberfest. Deze keer kon je ritten winnen in luxewagens door Facebookposts van het Oktoberfest te liken. Ze maakten ook filmpjes met de echte sfeer van de Oktoberfesten. “Toen ik vroeger ging skiën met mijn ouders genoot ik al van de bijzondere après-skisfeer. Ik speelde al jaren met het idee om zo’n feest naar hier te halen en dit jaar zijn we nu al aan de tweede editie toe.”