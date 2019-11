Twee verdachten opgepakt na achtervolging tot in Wevelgem AHK

21 november 2019

09u41 5 Wevelgem De politie slaagde er vanmorgen vroeg in om twee verdachten te arresteren in de Kweekstraat in Wevelgem. De politie zette de achtervolging in nadat ze afgelopen nacht feiten hadden gepleegd in Doornik. “Samen met de federale gerechtelijke politie hebben we bijstand verleend in de zoekactie”, vertelt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie.

De daders zetten het vanmorgen vroeg op een vluchten met hun auto nadat ze feiten hadden gepleegd in Doornik. De Waalse politie zette de achtervolging in. Ze reden via de E403 in de richting van Vlaanderen. “Al snel werden we op de hoogte gebracht van het parket van Doornik”, vertelt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. De verdachten hadden hun auto achtergelaten langs de E403 in Wevelgem en vluchtten te voet weg. “Samen met speurhonden, helikopter en heel wat politieteams zochten we naar de verdachten.” Ook de politiezone Vlas verleende bijstand. De verdachten konden uiteindelijk opgepakt worden in de Kweekstraat in Wevelgem waar ze zich schuil hielden bij enkele garages. Voor welke feiten ze verdacht worden in Doornik is voorlopig nog niet bekend.