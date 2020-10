Twee nieuwe speelpleinen met gerecupereerde bomen Alexander Haezebrouck

06 oktober 2020

20u18 0 Wevelgem In Wevelgem zijn twee nieuwe speelpleintjes geopend. De nieuwe speelpleintjes zijn er gekomen in de Reynsakkerstraat en in de Hoppestraat in Wevelgem. “De speelpleintjes zijn deels gemaakt met hout van gerecupereerde bomen uit Wevelgem”, zegt schepen van Jeugd Bas Surmont (CD&V).

De twee buurten van de speelpleintjes konden mee bepalen hoe de speelpleintjes er zouden uitzien via een participatietraject. “Het speelpleintje in de Hoppestraat heeft een schommel, het speelpleintje in de Reynsakkerstraat een glijbaan”, zegt schepen van Jeugd Bas Surmont (CD&V). “Daarnaast zijn er in beide speelpleintjes ook natuurlijke speelelementen, onder meer gemaakt van bomen die gerecupereerd zijn van elders in Wevelgem.”