Twee nieuwe gemeenteraadsleden leggen de eed af Alexander Haezebrouck

19 september 2019

14u29 2 Wevelgem In Wevelgem hebben twee nieuwe gemeenteraadsleden de eed afgelegd. Het gaat om Sander Deflo (31) en Jessica Corty (34). Zij vervangen schepenen Bernard Galle en raadslid Chris Loosvelt.

Gemeenteraadslid Sander Deflo werkt als coördinator Sociaal Beleid in een maatwerkbedrijf. Hij is ook oud-chiroleider en voorzitter van JC ten Goudberge. Hij is gehuwd met Ellen Chambaere en papa van June (4) en Maure (2 maanden). De voorbije zes jaar was hij al gemeenteraadslid en hij is blij dat hij zijn engagement kan verderzetten. Jessica Corty (34) is leerkracht in het Sint-Aloysiuscollege in Menen. Ze zit in het bestuur van de Ter Walle Feesten Gullegem, is lid van de Gezinsbond, toneelgroep de Lustige Slijters en carnavalsgroep de Gullewappers, en is actief binnen de parochiewerking en het oudercomité van de Gulleboom. Jessica zit voor het eerst in de gemeenteraad. Ze is getrouwd met Pieter Casier en mama van Rania (10), Noah (9) en Lucas (6). In juni legde student schepen Bas Surmont ook nog maar zijn eed af als jongste schepen.