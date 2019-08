Twee koeien ongedeerd bij ongeval op E403 Alexander Haezebrouck

26 augustus 2019

Bij een ongeval op de E403 in Wevelgem deze morgen waren twee koeien betrokken. Zij zaten achterin in een aanhangwagen van een SUV. Het kwam vanmorgen tussen een botsing tussen de SUV, een vrachtwagen en nog een derde personenwagen ter hoogte van de op- en afrit in Wevelgem in de richting van Doornik. Gelukkig raakte niemand gewond, ook de twee koeien niet. De materiële schade was wel groot. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang maar over één rijstrook passeren ter hoogte van het ongeval.