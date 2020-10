Twee jaar cel voor aanranding 4-jarig nichtje, vrijspraak voor verkrachting LSI

13 oktober 2020

12u54

Bron: LSI 0 Wevelgem Een veertiger uit Wevelgem is dinsdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van twee jaar voor de aanranding van zijn 4-jarig nichtje. Voor verkrachting werd hij vrijgesproken. De man werd eerder al eens veroordeeld voor zedenfeiten.

In april dienden de ouders van het 4-jarig slachtoffer klacht in. Het meisje had hen verteld dat ze tijdens een logeerpartijtje door haar oom werd aangerand en verkracht. Tijdens een audiovisueel verhoor vertelde het meisje dat haar oom haar bij de geslachtsdelen had aangeraakt en haar ook met zijn vinger had verkracht. De man mocht na een eerdere veroordeling voor zedenfeiten met een 9-jarig meisje nochtans geen contact meer hebben met minderjarigen. Hij werd opgepakt en vloog in de cel. Hij ontkende de aantijgingen. De rechter achtte de aanrakingen bewezen maar de verkrachting niet. De man mag de komende vijf jaar geen vertrouwensfunctie bij minderjarigen uitoefenen.