Twee gewonden bij ongeval in staart van de file, vlak voor ‘de put’ VHS

22 oktober 2019

20u33 2 Wevelgem Op de A19 in Moorsele, in de aanloop naar het knooppunt Kortrijk-West (in de volksmond gekend als ‘de put’), gebeurde dinsdagavond een ongeval. Daarbij waren drie auto’s betrokken, twee mensen raakten gewond.

Zowel tijdens de ochtend- als de avondspits staat er in die omgeving vrijwel altijd een file voor het verkeer dat van de A19 naar de R8 wil rijden. Dat was dinsdagavond niet anders. De bestuurder van een Ford-personenwagen was verstrooid en merkte daardoor de staart van de file te laat op. Hij knalde tegen een Volkswagen Golf die op zijn beurt vooruitgekatapulteerd werd tegen een Citroën Xsara. In die laatste wagen zat een gezin uit Frankrijk. De vader en twee kinderen bleven ongedeerd, de moeder van het gezin werd preventief overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de bestuurder van de aangereden Volkswagen Golf werd voor verzorging weggebracht. Een dik uur na het ongeval waren de auto’s getakeld en loste de file zich langzaam op.