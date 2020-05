Twee broedhopen voor ringslangen langs de Leie Alexander Haezebrouck

19u41 4 Wevelgem Natuurpunt heeft twee broedhopen gemaakt ter hoogte van de Posthoornhoek in Wevelgem langs de Leie. Die moeten ervoor zorgen dat de populatie ringslangen langs de Leie zich verder voortzet. “Met de broedhopen willen deze ongevaarlijke slangensoort ondersteunen in hun broedproces”, vertelt Xavier Coppens van Natuur en Bos.

“Langs de Leie komt al enkele jaren een populatie van de ringslang voor”, vertelt Xavier Coppens van Natuur en Bos. “Tot voor de jaren tachtig leefde de soort enkel ten zuiden van Samber en Maas, en is wellicht per toeval in Vlaanderen terecht gekomen. Het is een beschermde diersoort en volstrekt ongevaarlijk. Daarom willen we ze helpen met die broedhopen. Dat bestaat uit dorre takken, maaisel, compost en paardenmest. Dat werd allemaal op een hoop gelegd. Het is de bedoeling dat de slangen hun eieren in die broedhopen leggen. Als die hopen beginnen te broeien bereiken ze de juiste temperatuur die de eieren nodig hebben.” Er komen trouwens nog meer broedhopen langs de Leie. “De ringslang heeft het blijkbaar naar zijn zin langs de Leie. Ze is zelfs tot in Sint-Baafs-Vijve gefilmd geweest op het jaagpad. In die richting zullen we in de toekomst dus nog broedhopen maken.”

1 meter lang

De ringslang is makkelijk te herkennen aan zijn bruingrijze tot zwartgrijze kleur. Heeft een witte buik en een gele band om de hals. De ringslang wordt gemakkelijk één meter lang. De slang is voor alle duidelijkheid niet giftig. Ze eet vooral kikkers en kleine zoogdieren.