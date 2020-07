TV en spelconsole buitgemaakt bij inbraak VHS

26 juli 2020

In de Warandestraat in de Wevelgemse deelgemeente Moorsele heeft een gezin ongewenst bezoek gekregen. Dat gebeurde vrijdagmorgen tussen 4 en 8 uur. Een onbekende inbreker stal er in de leefruimte een tv-toestel en een spelconsole. De politie is een onderzoek gestart.