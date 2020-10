Trio ingerekend na vandalisme aan auto’s in Wevelgem LSI

04 oktober 2020

17u11

Bron: LSI 1 Wevelgem De politie kon zaterdagochtend drie vandalen inrekenen.

Ze konden van de trein in Kortrijk worden geplukt nadat ze in de Albertstraat in Wevelgem met een knuppel beschadigingen aan drie voertuigen hadden aangebracht. Dankzij een goede persoonsbeschrijving kon het trio niet veel later opgepakt en verhoord worden. Ze bleken onder invloed van alcohol.