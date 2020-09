Trio Franse carjackers dankzij DNA-onderzoek na ruim 4 jaar toch voor rechter LSI

07 september 2020

16u13

Bron: LSI 0 Wevelgem Drie Franse carjackers die zowel in 2015 als 2016 in Geluwe (Wervik) en Wevelgem tal van carjackings en gewelddadige overvallen pleegden, kunnen dankzij DNA-onderzoek na ruim 4 jaar toch voor de rechter gebracht worden. Ze riskeren tot 5 jaar effectieve celstraf.

Op 26 februari 2015 kreeg een taxichauffeur die ’s nachts op een klant wachtte in Wevelgem plots een kalasjnikov tegen de neus geduwd. Ze gingen er met zijn Mercedes en ruim 500 euro cash vandoor. Tien minuten later overvielen de twee daders wat verderop ook een bar. Omdat er weinig te rapen viel, gingen ze er met een jas van een klant vandoor. De Mercedes kon later in Frankrijk teruggevonden worden. DNA op het stuur leidde naar Karim H. en Djamel H.

Op 22 december 2016 sloegen langs de Lode de Boningestraat in Wevelgem opnieuw carjackers toe. Een 45-jarige vrouw uit Lauwe (Menen) werd aan het rode licht op klaarlichte dag uit haar Volkswagen Tiguan gesleurd. De wagen werd daags nadien nog gebruikt bij een overval op een gokkantoor in Néchin (Estaimpuis), een poging carjacking van een Mercedes van een 69-jarige vrouw uit Menen op de parking van warenhuis Lidl in Geluwe (Wervik) en een gelijkaardige poging van een Audi A3. Bij de overval op het gokkantoor bleven bloedsporen achter. Opnieuw leidde DNA-onderzoek naar Karim H. en een andere kompaan Brahim B. Ze konden ook telkens aan een vluchtende Peugeot gelinkt worden. Ze daagden één voor één niet voor de rechtbank in Kortrijk op. Vonnis op 28 september.