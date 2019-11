Trampolinepark Jumpsquare in Finlandia opent op 18 december: “We verrassen met attractie die uniek is in Benelux” Alexander Haezebrouck

08 november 2019

17u33 4 Wevelgem Op 18 december gaat het trampolinepark Jumpsquare open in Finlandia waar vroeger de schaatspiste was. Het trampolinepark zal maar liefst 3.500 vierkante meter groot zijn, daarmee is ze even groot als de Jumpsquare in Brugge. Voor Jumpsquare Group zal Gullegem de vierde vestiging zijn in ons land. De zaakvoerders beloven ook een splinternieuwe attractie, uniek in de Benelux.

In mei ging de schaatspiste van Finlandia in Gullegem na maar liefst 45 jaar onherroepelijk dicht. Om de schaatspiste optimaal te kunnen blijven gebruiken waren zware investeringen nodig. Investeringen die ze bij Finlandia niet meer zagen zitten. De beslissing tot het sluiten werd versneld toen Jumpsquare Group interesse toonde om in het gebouw een groot trampolinepark uit te baten. Het trampolinepark bezoeken in Gullegem kan vanaf 18 december. In Jumpsquare Finlandia zullen 18 attracties zijn, verdeeld over vijf area’s: de Maincourt, Sports Zone, Pro One, Challenge Zone en de Extreme Zone. “Er zal ook een splinternieuwe attractie zijn, uniek in de Benelux”, zegt zaakvoerder Christophe Tassenon. “De details daarover houden we voor bij de opening. Wat we wel al kunnen verklappen, is dat je hier ook een interactieve videogame zal kunnen spelen, waarin je zelf de hoofdrol vertolkt. We willen zorgen dat er in de omgeving ruimte blijft voor sport en ontspanning en hiermee een waardige opvolger zijn voor de schaatsbaan”, zegt Christophe. “We zorgen met de nieuwe vestiging voor 8 fulltimebanen en stellen het hele jaar door tal van jobstudenten te werk”.

Vierde Jumpsquare

Met de opening van Jumpsquare Finlandia zit de Jumpsquare Group al aan vier vestigingen in ons land. Eerder openden al vestigingen in Hasselt en Brugge, op 22 november opent de vestiging in Sambreville. Jumpsquare komt oorspronkelijk uit Nederland maar kent een opmerkelijk snelle groei. In Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Polen hebben ze nu al 40 hoogwaardige indoor trampolineparken. De zaakvoerders willen in de nabije toekomst nog trampolineparken openen, ook in ons land.