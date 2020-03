Tot 15 maanden cel voor inbraak in dierenasiel

Alexander Haezebrouck

04 maart 2020

19u59 0 Wevelgem Een 27-jarige man uit Wevelgem is veroordeeld voor verschillende diefstallen en inbraken. Zo stal hij op 19 januari 2019 bij dierenasiel De Grensstreek in Rekkem (Menen) een tijgerkat.

Onder invloed van drank en drugs was I.M. tussen halfweg2018 en eind 2019 aan lagerwal geraakt. Op 26 juli 2018 brak hij samen met Jelle B. uit Wevelgem binnen in een leegstaande woning en ging er met een flatscreen televisietoestel vandoor. Het toestel werd voor verkocht voorcocaïne. Op 19 januari 2019 trok I.M. vervolgens met zijn grootvader naar het dierenasiel. Zijn eigen hond was in beslag genomen maar de grootvader zag tot zijn eigen grote verbazing dat hij over het hek klauterde en met een tijgerkat terugkeerde. Diezelfde dag brak I.M. in het appartement van een vriend in om er te slapen. Halfweg november tenslotte zwaaide hij bij zijn grootouders met een mes en bleek hij in bezit van vier wapens. I. M. is nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden met uitstel en een geldboete van 800 euro. Ook de grootvader moest zich verantwoorden voor de diefstal bij het asiel maar de rechter sprak hem vrij. Jelle B. tenslotte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden waarvan vier maanden effectief en een geldboete van 800 euro.