Testperiode vrachtwagenparking afgerond: “Nog te veel lege plaatsen die we graag ingevuld willen zien” Alexander Haezebrouck

09 april 2020

10u40 0 Wevelgem De testperiode van de vrachtwagenparking op het industrieterrein Gullegem-Moorsele dat in augustus vorig jaar geopend werd zit er op. De kinderziektes zijn weggewerkt maar te veel plaatsen blijven nog leeg staan. “We hebben nogmaals een brief gestuurd naar de bedrijven en dat zorgde ervoor dat snel extra chauffeurs hun weg vonden naar de parking”, zegt schepen Kevin Defieuw (CD&V).

“Omdat het project zo uniek is hebben we de voorbije maanden te maken gehad met enkele kinderziektes”, vertelt schepen Kevin Defieuw (CD&V). “Zo waren er problemen met de toegangscontrole en met de watertoevoer, maar al deze problemen zijn ondertussen opgelost.” De gemeente schreef de bedrijven nog eens aan om hen opnieuw kennis te laten maken met de vrachtwagenparking. “Er waren toch nog te veel lege plaatsen. Dat heeft ondertussen toch al voor meer bezetting gezorgd op de parking. In maart reden 221 vrachtwagens de parking op, in februari waren dat er nog 148. In totaal werd de slagboom om de parking op te rijden ondertussen al meer dan 800 keer gebruikt door ongeveer 350 unieke chauffeurs. Het gebruik van de parking door de bedrijven is gratis. Enkel het nemen van een douche is betalend, één douchebeurt kost één euro. De parking biedt plaats aan 31 vrachtwagens. Op de parking staat ook een zelfreinigend toilet en een zelfreinigende douche. Er is een picknickbank, camerabewaking en een afvalcontainer. Het is de bedoeling dat bedrijven een plaats reserveren op de parking. Zij ontvangen dan een code waarmee de chauffeur de parking kan oprijden. De parking werd aangelegd om de industriezone veiliger te maken zodat minder chauffeurs langs de weg parkeren en het veiliger is voor fietsers. De parking kostte 800.000 euro, dat werd betaald door het Agentschap Innoveren en Ondernemen, Leiedal en de gemeente Wevelgem. Het bedrijventerrein Gullegem-Moorsele is ongeveer 160 hectare groot en biedt plaats aan ongeveer 120 bedrijven.