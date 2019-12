Tachtigers herbeleven kerstfeest van 1944 en halen herinneringen op: “Toen chocomelk ontdekt en de Kerstman ontmoet” Toen georganiseerd door Britse soldaten, nu door heemkundekring Wibilinga Alexander Haezebrouck

20 december 2019

17u05 0 Wevelgem Zo’n 170 tachtigers uit Wevelgem werden vrijdag even 75 jaar terug in de tijd gebracht op een bijzonder kerstfeest in JC Ten Goudberge. Heemkundekring Wibilinga zocht de kinderen die het kerstfeest van de Britse soldaten bijwoonden na de bevrijding in 1944 en trachtte de sfeer van toen te benaderen. “Bij de aanwezigen hier zie ik dezelfde twinkeling in hun ogen als die dag”, zegt Camille Samyn (83).

In 1944 was de verbroedering tussen de Britse soldaten en de Wevelgemse bevolking enorm na de bevrijding nadat Wevelgem vier jaar lang bezet was geweest door de Duitsers. “In Wevelgem werd speelgoed ingezameld voor de kinderen van de Britse soldaten”, vertelt Philippe Haeyaert van de heemkundige kring Wibilinga. “Als tegenprestatie organiseerden zij toen een kerstfeest voor alle Wevelgemse kinderen. 170 kinderen van toen beleefden nu dat kerstfeest opnieuw. Net zoals toen stond er warme chocomelk, thee, boterkoeken en kerstkoeken. “We hadden toen nog nooit chocomelk of thee gedronken”, vertelt Camille Samyn (83), die toen acht jaar was. “We keken toen echt onze ogen uit. We zagen ook toen voor het eerst een Kerstman. Wij kenden dat helemaal niet. Dit is echt heel mooi en het brengt zo veel herinneringen terug. Het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde, maar de sfeer komt wel in de buurt. Ik herken mensen van toen en zie dezelfde twinkeling in hun ogen als 75 jaar geleden.”

In 1944 hadden we al Engelse liedjes op school geleerd. Zoals God Save The King bijvoorbeeld, maar wij zongen stiekem gods zevende kind Camille Samyn (83)

God’s zevende kind

Tijdens het kerstfeest werden ook enkele Engelse liedjes gezongen. “In 1944 hadden we al die liedjes op school geleerd. Zoals God Save The King bijvoorbeeld, maar wij zongen stiekem gods zevende kind”, lacht Camille. “De sfeer in Wevelgem was toen ook helemaal anders. Veel Britse soldaten kwamen ’s avonds eten en overnachten bij gezinnen na hun dagtaak. Daar ontstonden ook relaties uit, ja. Mijn overbuurmeisje kreeg een relatie met zo’n Engelse soldaat, ze zijn later zelfs getrouwd. We liepen ook de hele tijd elkaars deur plat hier in Wevelgem. We hadden net vier jaar oorlog achter de rug en schuilden in elkaars schuilkelders. Ik was vier jaar toen de oorlog begon, maar ik herinner me nog goed dat ik met mijn ouders in de schuilkelder zat. Mijn moeder kookte iets op een gasvuurtje, terwijl we de Duitsers hoorden voorbijlopen terwijl ze liedjes scandeerden.”

1931 tot 1939

Het idee voor het kerstfeest kwam van de heemkundekring Wibilinga. “Het was mijn oom die me in 1987 al op de hoogte had gebracht van dat bijzonder kerstfeest”, vertelt Philippe Haeyaert van de heemkundekring. “Vorig jaar ben ik dan met het idee op de proppen gekomen om dit te organiseren op de vijfenzeventigste verjaardag van de Bevrijding van Wevelgem. Gelukkig kon de gemeente ons helpen om de kinderen van toen met geboortejaren van 1931 tot 1939 terug te vinden. Op het kerstfeest in 1944 waren er enkele duizenden kinderen aanwezig. We zijn blij dat we er 170 naar hier hebben kunnen brengen. Velen van hen hebben nog levendige herinneringen aan dat kerstfeest. Zolang die er nog zijn, moeten we dat koesteren.”