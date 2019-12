Tachtigers herbeleven binnenkort kerstfeest uit 1944 Alexander Haezebrouck

03 december 2019

17u51 1 Wevelgem Op 20 december volgt een uniek moment voor heel wat tachtigers uit Wevelgem. De gemeente schenkt hen in samenwerking met de heemkundige kring een kerstfeest dat ze op het einde van de oorlog in 1944 al beleefden met Britse soldaten. “Ik was negen jaar toen, die soldaten hielden van ons en deelden snoep uit”, vertelt Camille Samyn (83).

Camille Samyn (83), Roger D’haene (84), Madeleine Seynhaeve (86) en Frans Mispelaere (84) herinneren zich hun kerstfeest in het jaar 1944 nog heel goed. Wevelgem werd dat jaar bevrijd door Britse troepen. Voor de Wevelgemnaars kwam toen een einde aan vier jaar bezetting door de Duitsers. De verstandhouding tussen de Britse soldaten en de Wevelgemse bevolking was bijzonder goed. Zo werd op 12 en 13 september een inzamelactie van speelgoed georganiseerd ten voordele van de kinderen van de Britse militairen. Wevelgemse gezinnen ontvingen Britse militairen na hun dagtaak op het vliegveld geregeld als avondgast in hun gezin. De Britten bedankten zoveel gastvrijheid door een kerstfeest te organiseren voor Wevelgemse kinderen. “We kregen kauwgom, cacao en boterkoeken van de Britse soldaten”, vertelt Camille Samyn (83) die er toen als negenjarig meisje bij was. “Voor ons was het ook de eerste keer dat we thee kregen. We ervaarden alles als één grote kermis. Vooral de kennismaking met de kerstman vergeet ik nooit. Wij kenden toen alleen sinterklaas. Uiteraard spraken we ook geen Engels maar voor de gelegenheid leerden we toen twee Engelstalige nummers die we op het kerstfeest brachten. En ja, we kennen het nog”

75 jaar na datum

Dat kerstfeest wordt nu op 20 december opnieuw gedaan. De gemeente Wevelgem schenkt samen met de heemkundekring Wibilinga al de kinderen die er toen bij waren een kerstfeest dat ze 75 jaar beleefden. Het kerstfeest gaat door in JC Ten Goudberge met optredens van Seppe Vandewalle en het Ypres Males Voice Choir. Ze zullen aan een koffietafel kunnen smullen van kerstkoeken en aan de hand van oude foto’s herinneringen ophalen.