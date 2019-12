SV Wevelgem City houdt Sinterklaasfeest voor 90 kindjes AHK

05 december 2019

12u40

SV Wevelgem City heeft zijn jaarlijks Sinterklaasfeest gevierd met kindjes van clubleden. Maar liefst 90 kinderen konden smullen van cécémel, klaaskoeken en een clown die de Sint welkom heette. “Het is een traditie die we in ere houden”, vertelt Jani Planckaert (56), die het Sinterklaasfeest samen met zijn echtgenote organiseert. “We doen dit elk jaar voor de kindjes van vijf tot acht jaar en de kinderen van onze G-voetbalploeg. We vragen twee euro inkom, zodat niet alles uit de clubkas moet komen. Alle kindjes krijgen een mooie zak met geschenkjes en kunnen klaaskoeken en cécémel eten en drinken zoveel ze kunnen. Toen de vorige organisatoren ermee stopten hebben wij ons aangeboden om dat te doen. Ik ben zelf jarenlang jeugdtrainer geweest. Het sinterklaasfeest is iets dat in ere gehouden moet worden.”