Supra Bazar viert 55-jarig bestaan met nieuw logo en nieuwe werkkledij Alexander Haezebrouck

28 oktober 2019

15u47 0 Wevelgem Winkelketen Supra Bazar bestaat dit jaar 55 jaar en viert dat met een vernieuwd logo en nieuwe werkkledij. De werkkledij werd aan de werknemers voorgesteld met een modeshow dat ook via Facebook live te zien was in de andere filialen. “De kleurencombinatie blijft, maar het oogt allemaal iets frisser”, zegt Bavo Vanhalst van Supra Bazar.

Om hun vijfenvijftigste verjaardag te vieren, verraste Supra Bazar voornamelijk eerst en vooral hun eigen werknemers. “We hadden hen allemaal laten weten om een uur vroeger dan normaal naar de winkels te komen”, vertelt persverantwoordelijke Simon Verbaeys van Supra Bazar. “En dat er broodjes zouden zijn, verder wisten ze van niets.” Om 12 uur mochten de werknemers van de afdeling in Gullegem en het magazijn hun winkel binnen om het nieuws rond de verjaardag te vernemen. “Voor het logo zijn we gebleven bij de bekende kleuren, geel en blauw”, zegt Bavo Vanhalst van Supra Bazar. “Het lettertype is wel veranderd en er staat nu een witte rechte streep onder. Dat oogt allemaal iets frisser. Onze lijfspreuk blijft nog altijd: ‘Je vindt er alles’. Maar we voegen daar nu ook ‘je wint er alles’ aan toe. We gaan ook sportoutfits met ons logo laten maken. Die kunnen gebruikt worden door allerhande sportclubs.” Voor de werknemers moest dan nog het leukste nieuws komen, de voorstelling van de nieuwe werkoutfits. “Ook de outfits voor de medewerkers zijn vernieuwd met een betere stof en ons nieuw logo uiteraard.” De nieuwe polo’s met lange en korte mouwen, fleeces werden voorgesteld tijdens een kleine modeshow. “Alle werknemers konden trouwens de voorstelling live bekijken op hun afdelingen via Facebook Live”, zegt Bavo. De verjaardag zal het hele jaar met kleine en grote verrassingen gevierd worden.” Tijdens de modeshow werd ook het logo op de gevels van de Supra Bazar aangepast.

“Wie had dit 55 jaar geleden gedacht”

De Supra Bazar in Gullegem opende zijn deuren op 24 oktober 1946 door Marcel Vanhalst, zijn vrouw Margriet Obin en zijn broer Michel Vanhalst. Toen heette de Supra Bazar nog Stock Americain. In tegenstelling tot de klassieke legerstock waarin tweedehands legerkledij werd verkocht, kozen Marcel, Michel en Margriet ervoor om nieuw materiaal in een zo breed mogelijk gamma te verkopen. Stock Americain werd al snel omgedoopt tot de Supra Bazar. “Ik ben zo tevreden, wie had dit 55 jaar geleden gedacht”, zegt Margriet Obin die ondertussen 89 jaar is. “We zijn erg klein begonnen, maar kijk nu eens.” Ondertussen openden ook afdelingen in Harelbeke, Lovendegem, Tielt en Hulste. Sinds 1985 nam zoon Geert Vanhalst samen met zijn echtgenote Mieke Potteau de zaak over. Tussen 1990 en 2016 kregen zij de ondersteuning van zus Nadine Vanhalst. Ondertussen zitten ook de twee zonen van Geert en Mieke, Bavo en Lowie Vanhalst mee in de zaak. “Naast de afdelingen zelf zetten we ook sterker in op het uitbouwen van onze webshop”, besluit Bavo Vanhalst. In Supra Bazar werken vandaag zo’n 220 mensen.