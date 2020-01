Studies over riolering herinrichting N8 starten dit jaar AHK

14 januari 2020

14u46 0 Wevelgem De studies voor de riolering voor de herinrichting van de N8 in Wevelgem en Kortrijk worden dit jaar aangevat. Dat blijkt na een vraag van Vlaams Parlementslid en Waregems burgemeester Kurt Vanryckeghem. Minister Lydia Peeters stelde dat de studies dit jaar worden aangevat.

De studies zullen worden uitgevoerd door de gemeente Wevelgem en de stad Kortrijk. Samen met de herinrichtingsstudie is deze studie voor de riolering een eerste stap in de herinrichting van de N8. Na de rioleringswerken zal moeten blijken of er ook grondverwervingen nodig zijn. Ook zal een omvangrijke omgevingsvergunning voor alle werken moeten worden ingediend. “Aangezien de studie voor de weg nog niet is afgerond en de studie voor de rioleringswerken nog opgestart moet worden, kan er helaas nog geen timing van de werken gegeven worden”, zegt Vlaams Parlementslid Kurt Vanryckeghem. “Maar het is wel positief dat dit jaar de studie voor de rioleringswerken zal opgestart worden.” Minister Lydia Peeters zei tijdens haar antwoord ook nog dat de werken aan de N8 sowieso niet zullen samenvallen met de aanleg van het aansluitingscomplex Kortrijk West.