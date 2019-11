Stoere Piet toont flyboard-kunsten op Leie Peter Lanssens

24 november 2019

De intrede van de Sint bracht heel wat spektakel met zich mee zondagmiddag. Op de Leie, ter hoogte van de Lauwebrug op de grens tussen Wevelgem en Lauwe, kwam hij aan met de boot. Maar het waren vooral de pieten die de show stalen. Want Stoere Piet amuseerde de honderden aanwezigen door te flyboarden. Dat is een watersport, waarbij door middel van twee krachtige waterstralen, opgewekt door een waterscooter, Zwarte Piet hoog boven het water kon voortbewegen. Tot groot jolijt van de vele kinderen. Sinterklaas en zijn pieten werden hartelijk verwelkomd, aan de Leieboorden in Wevelgem.